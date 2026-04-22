Παναθηναϊκός: «Δεν προδίδουμε τις αρχές μας για κανένα πρωτάθλημα»

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας μπάσκετ γυναικ΄βν από τους τελικούς του πρωταθλήματος
Οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Αθηναϊκό/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο μπάσκετ κατέληξε στον Αθηναϊκό άνευ αγώνων, μετά από απόφαση της ΕΟΚ, που απέβαλε τον Παναθηναϊκό από τους υπόλοιπους αγώνες της σεζόν, λόγω της αποχώρησης από τον πρώτο τελικό στο κλειστό του Βύρωνα.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, που αποχώρησε από τον τελικό κόντρα στον Αθηναϊκό επειδή δεν επετράπη η είσοδος στο γήπεδο ορισμένων οπαδών της ομάδας που είχαν εισιτήριο, εξέδωσε ανακοίνωση για να τονίσει ότι δεν θα προδώσει τις αρχές του συλλόγου για την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Η διοίκηση του μεγαλύτερου και πολυνίκη ελληνικού Συλλόγου, έχει πρώτιστη υποχρέωση την προάσπιση των φιλάθλων και των αξιών του ΑΟ. Για κανένα πρωτάθλημα, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κόσμος του. Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας ακόμα πιο ισχυροί.

Ακόμα περισσότερο ενωμένοι. Κόσμος, ομάδα και διοίκηση θα παραμείνουμε συσπειρωμένοι και με τους πόρους τους δικούς μας και των φιλάθλων μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να εμφανιστούμε την επόμενη σεζόν μια γροθιά διεκδικώντας και κατακτώντας τους τίτλους μέσα στο γήπεδο κι όχι στα γραφεία των αθλητικών δικαστών.

Κι αυτό αποτελεί δέσμευση και θα το διαπιστώσουν όλοι άμεσα».

