Παναθηναϊκός – Dubai BC: Για να συνεχίσει το «πράσινο» σερί στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο “Telekom Center Athens” την Dubai BC (21:15 Novasports Prime, Newsit.gr) για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με σκοπό να συνεχίσει την ανοδική του πορεία στη διοργάνωση.

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Dubai BC έκαναν το δύο στα δύο τη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague που πέρασε και στο ματς της Αθήνας αναζητούν μια 3η διαδοχική νίκη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 7-4, ενώ αυτή του Γιούριτσα Γκόλεματς με ρεκόρ 5-6. Οι “πράσινοι” προέρχονται από τις δυο εκτός έδρας νίκες επί των Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στους Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ματίας Λεσόρ. Την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Βασίλη Τολιόπουλου. Το ντεμπούτο του στη Euroleague μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού θα πραγματοποιήσει ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις τελευταίες νίκες των “πρασίνων” στη διοργάνωση.

Απ’ την άλλη, η Dubai BC θα παραταχθεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση χωρίς τους Τζάναν Μούσα, Νέιτ Μέισον και Μαμ Ζαϊτέ, ενώ η συμμετοχή του Σερτάτς Σανλί θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Τον αγώνα του ΟΑΚΑ θα σφυρίξουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).

Το σημερινό πρόγραμμα

19:30 Εφές – Μπαρτσελόνα Novasports 5

21:15 Παναθηναϊκός – Dubai BC Novasports Prime

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start

21:45 Ρεάλ – Ζάλγκιρις Novasports 4