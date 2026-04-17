Παναθηναϊκός – Εφές: Θέλει νίκη στο φινάλε της regular season στη Euroleague και θα έχει το «αυτί» του στο Κάουνας

Το φινάλε της regular season της Euroleague βρίσκει τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο “T-Center Athens” (21:15 Novasports Prime, Newsit.gr), με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει μόνο τη νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων, για να πάρει την καλύτερη θέση που γίνεται στη βαθμολογία, ενόψει playoffs.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 21-16 μετά την ήττα του από τη Βαλένθια, αλλά απέκτησε αβαντάζ για την 7η θέση στην τελική κατάταξη της Euroleague, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης του έκανε το… χατίρι (επικράτησε 103-82 του Ερυθρού Αστέρα) και “έριξε” τους ¨ερυθρόλευκους” του Βελιγραδίου κάτω από το “τριφύλλι” στη βαθμολογία.

Πλέον,ο Παναθηναϊκός διατηρεί ακόμα κάποιες ελπίδες για να τερματίσει 6ος και να μπει απευθείας στα playoffs της Euroleague.

Τα «σενάρια» για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 6η θέση αν:

Νικήσει την Εφές και οι Ζάλγκιρις – Μονακό ηττηθούν εντός από Παρί και Χάποελ αντίστοιχα.

Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις ηττηθεί από την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση αν:

Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 8η θέση αν:

Αν ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 9η θέση αν:

Ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ

Ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ ο Κέντρικ Ναν παραμένει αμφίβολος, παρότι χθες προπονήθηκε ατομικά.

Απ’ την άλλη, η Εφές δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, καθώς δεν διεκδικεί είσοδο στη 10άδα (ρεκόρ 12-25), ωστόσο θα ήθελε να κλείσει τη σεζόν της στη Euroleague με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πάμπλο Λάσο δεν υπολογίζει στον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος στο ματς του πρώτου γύρου είχε τραυματιστεί στον χιαστό. Αμφίβολοι παραμένουν οι Κορντινιέ, Λάρκιν, Σέιμπεν Λι και Βενσάν Πουαριέ.

Το παιχνίδι της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Ζοζέφ Μπισάνγκ (Γαλλία).

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (17.04.2026)

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Novasports Extra 3 Dubai BC – Βαλένθια

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου