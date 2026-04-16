Η βαθμολογία της Euroleague με τον Ολυμπιακό οριστικά στην κορυφή – Θετικό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” με 85-76 την Αρμάνι Μιλάνο στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague, εξασφαλίζοντας και τυπικά την πρώτη θέση της κατάταξης.

Με 26 νίκες και 12 ήττες, ο Ολυμπιακός ήταν η κορυφαία ομάδα στην πρώτη φάση της σεζόν στη Euroleague και περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του στα πλέι οφ, ο οποίος και θα προκύψει από τα πλέι ιν της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση τον 8ο της κατάταξης που θα προκύψει από τα πλέι ιν, στα οποία μπορεί να συμμετάσχει και ο Παναθηναϊκός, που συνεχίζει όμως να ελπίζει για την 6η θέση.

Οι “πράσινοι” ευνοήθηκαν μάλιστα από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 103-82 επί του Ερυθρού Αστέρα, αφού με νίκη επί της Αναντολού Εφές θα αφήσουν οριστικά πίσω τους τη σερβική ομάδα και θα περιμένουν ένα νέο… δώρο από τη Ζαλγκίρις για να αποφύγουν την 7η θέση και να “κλέψουν” την 6η, που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ.

Τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Η κατάταξη της Euroleague