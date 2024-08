Παναθηναϊκός: Επίσημα στο Καλλιμάρμαρο θα διεξαχθεί το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Οριστικά στο Καλλιμάρμαρο στάδιο θα διεξαχθεί το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που πραγματοποιείται από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, με 36.000 εισιτήρια να βγαίνουν σε κυκλοφορία για τον κόσμο που θα θελήσει να βρεθεί στις εξέδρες.

Μετά από απόφαση του ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το Καλλιμάρμαρο στάδιο, για να πραγματοποιήσει το καθιερωμένο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο οποίο πέρα από το «τριφύλλι» θα συμμετάσχουν οι Παρτίζαν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και Αναντόλου Εφές.

Παράλληλα ο κόσμος θα μπορέσει να δώσει το παρών, με την «πράσινη» ΚΑΕ να διαθέτει 36.000 εισιτήρια, για όσους θέλουν να δουν από κοντά τους αγώνες.

Για την ιστορία ο Παναθηναϊκός είχε πάρει θετική απάντηση στο αίτημα του από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά εκκρεμούσε το πράσινο φως και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

