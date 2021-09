Ο Άαρον Ουάιτ έπεσε πολύ άσχημα στο παρκέ και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Μόναχο.

Ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού και νυν του Ερυθρού Αστέρα πήρε φόρα και κάρφωσε στο πράσινο καλάθι, ολοκληρώνοντας με επιτυχία ακόμα έναν σερβικό αιφνιδιασμό.

Ωστόσο, κατά την “προσγείωσή” του , έπεσε άτσαλα στο παρκέ και χτύπησε στο χέρι αλλά και στο πρόσωπό του από το οποίο κύλησαν αίματα.

Ο Ουάιτ αποχώρησε από το παρκέ, με τους παίκτες και των δύο ομάδων αλλά και τους φιλάθλους να τον χειροκροτούν.

Δείτε τον σοκαριστικό τραυματισμό του:

Aaron White suffered an apparent hand injury on this dunk attempt.



Prayers up 🙏🏼 pic.twitter.com/3u1YpQoXpp