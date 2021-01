Παναθηναϊκός: Έτσι βγήκε MVP στη Euroleague ο Μήτογλου (pic, vid)

Ο Ντίνος Μήτογλου αναγκάστηκε να καλύψει και την απουσία του Γιώργου Παπαγιάννη στο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Χίμκι και τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού όχι μόνο οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, αλλά και ο ίδιος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής.

Όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η Euroleague, ο 23χρονος φόργουορτντ-σέντερ του Τριφυλλιού, είχε την υψηλότερη βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης και θα πάρει το βραβείο του MVP στην 23η “στροφή” της σεζόν.

Ο Μήτογλου τελείωσε το παιχνίδι με τους Ρώσους, έχοντας 29 πόντους με 10/14 δίποντα και 9/9 βολές, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ για ένα λάθος, στην καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, για την οποία και “μάζεψε” 42 βαθμούς στην αξιολόγηση.

The MVP of the Week…



Young star-in-the-making @D_Mitoglou dominated for @paobcgr! pic.twitter.com/fxgKomWuMY