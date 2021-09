Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι εξέτασε την περίπτωση του Γιόγκι Φέρελ για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής.

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να κάνει την υπέρβαση στον άσο με τον 28χρονο NBAερ, Γιόγκι Φέρελ, ωστόσο σύμφωνα με τους Αμερικανούς ο πρώην παίκτης των Κλίπερς δεν πρόκειται να έρθει στην Αθήνα.

Ο Γίογκι Φέρελ έχει ως προτεραιότητα την παραμονή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, γι’ αυτό και δεν είναι “ζεστός” στο να έρθει στην Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει φήμες για ενδιαφέρον των Θάντερ για τον 28χρονο γκαρντ.

Yogi Ferrell remains focused on landing an NBA deal, according to a source. No deal with him and Panathinaikos is imminent. https://t.co/KJY8T3jPNK