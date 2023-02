Ο Ρικ Πιτίνο έχει αποχωρήσει εδώ και μία τριετία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά οι οπαδοί του όχι μόνο δεν τον έχουν ξεχάσει, αλλά συνεχίζουν να δείχνουν τη λατρεία τους προς το πρόσωπό του.

Ακόμη και στη μέση του… πουθενά στις ΗΠΑ, ο Πιτίνο κατάφερε έτσι να γνωρίσει την αποθέωση από οπαδούς του Παναθηναϊκού, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Αμερικανός προπονητής, με μία ανάρτηση στα social media. Ο Hall of Famer ανέβασε μία φωτογραφία μαζί τους, στην οποία κρατούν και ένα πανό που γράφει: “Γύρνα πίσω στον Παναθηναϊκό.

«Στη μέση μιας πόλης 1.200 κατοίκων στο Όρος St. Mary’s. Καθώς έβγαινα έξω, είδα την παρουσία του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Είναι πανταχού παρόντες. Χαίρομαι που βλέπω αυτούς τους νέους άνδρες και εκτιμώ την υποστήριξή τους. Πάμε ΠΑΟ»!

In the middle of a town of 1,200 people at Mount St. Mary’s. As I walked out, I witnessed the presence of Panathinaikos in the stands. They are ubiquitous. Good to see these young men and appreicate their support. Go PAO!! pic.twitter.com/waiYwczRM5