Παναθηναϊκός: Φοβερό video με τις πρωταθλήτριες του βόλεϊ γυναικών

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το βόλεϊ γυναικών για τη σεζόν 2025-26 και οι αθλήτριες του “τριφυλλιού” το πανηγύρισαν και με ένα φοβερό video με τα μετάλλιά τους, λίγο μετά το ματς του τίτλου.

Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ γυναικών… παρέλασαν με τα μετάλλιά τους μπροστά από την κάμερα και ο “πράσινος” Ερασιτέχνης ανέβασε το σχετικό video υπό τους ήχους τραγουδιού του Bad Bunny.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To video ανέβηκε με λεζάντα “CHAMPIONI” (σ.σ. Πρωταθλητές στα ιταλικά), μία μέρα μετά την τρίτη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΖΑΟΝ στο Μετς, που “σφράγισε” την κατάκτηση του πρωταθλήματος από το “τριφύλλι”.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos A.C. (@panathinaikos_1908)

Στην αρχή του video φαίνεται και ο προπονητής της ομάδας, Αλεσάντρο Κιαπίνι, με το τρόπαιο του πρωταθλητή.