Παναθηναϊκός για Κώστα Σλούκα: «Ένας πρωταθλητής, ένας MVP, ο αρχηγός μας»

Οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός αργούν ακόμη και οι “πράσινοι” έκαναν ένα video αφιέρωμα στην περσινή, εκπληκτική σεζόν του Κώστα Σλούκα.

Ένα χρόνο μετά τη μετακόμισή του από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Σλούκας είναι πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης με τους “πράσινους”, έχοντας πραγματοποιήσει μία σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του “τριφυλλιού”.

Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι μία σχετική ανάρτηση με τις καλύτερες στιγμές του 34χρονου γκαρντ και έγραψε: «Ένας πρωταθλητής, ένας MVP, ο αρχηγός μας. Καθίστε και απολαύστε την ποίηση από τον Κώστα Σλούκα!».

