H UEFA ετοιμάζεται για τη νέα κλήρωση σε Champions League και Conference League, όπου θα συμμετάσχει και ο Παναθηναϊκός, πέντε χρόνια μετά την τελευταία παρουσία του στην Ευρώπη.

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έφερε έτσι και σχετική ανάρτηση από την UEFA και συγκεκριμένα από τα social media του Conference League, στην οποία σημειώνεται η πιο πρόσφατη μεγάλη του επιτυχία.

Πρόκειται για τις δύο νίκες επί της Ρόμα στα νοκ άουτ του Europa League, αμφότερες με σκορ 3-2, πριν από 12 ολόκληρα χρόνια, τη σεζόν 2009-10.

🍀 Rewind to Panathinaikos’s back-to-back 3-2 wins over Roma in the 2009/10 @EuropaLeague 🤩#MondayMotivation | @paofc_ | #UECL pic.twitter.com/uejqLPVag6