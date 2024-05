Παναθηναϊκός: Η απονομή του 7ου τροπαίου της Euroleague με τον Σλούκα να σηκώνει την κούπα

Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον επτάστερος! Μετά από έναν “μυθικό” τελικό για την ομάδα του “τριφυλλιού”, ο νέος αρχηγός της, Κώστας Σλούκας σήκωσε το 7ο τρόπαιο της Euroleague στην ιστορία της ομάδας του.

Μέσα σε μία “τρελή” ατμόσφαιρα από τους 8 και πλέον χιλιάδες οπαδούς του στις κερκίδες της Uber Arena, ο Παναθηναϊκός ύψωσε στον… ουρανό του Βερολίνου, το τρόπαιο της Euroleague, όντας για 7η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης.

Μία “γροθιά” παίκτες και προπονητές του “τριφυλλιού” συγκεντρώθηκαν πίσω από τον Κώστα Σλούκα για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο που φώναζε “σήκωσέ το” στις κερκίδες. Ο αρχηγός το σήκωσε και ο Παναθηναϊκός είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης.

It’s the moment you’ve waited for @paobcgr fans…



Lift the Trophy HIGH #F4GLORY pic.twitter.com/03bKAOZqBQ