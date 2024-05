Παναθηναϊκός: Η ατάκα του Αταμάν στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τον τελικό του Final Four της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 73-57 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να πανηγυρίζει έξαλλα την πράσινη επιτυχία μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Μετά το φινάλε του αγώνα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν με την ψυχή τους μέσα στον παρκέ, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να συμμετέχει στους πανηγυρισμούς.

Αταμάν και Γιαννακόπουλος είχαν μία σύντομη αγκαλιά, με τον Τούρκο τεχνικό να του φωνάζει: «Ακόμα ένα, ακόμα ένα ματς», δίνοντας το σύνθημα για το έβδομο αστέρι!

Ergin Ataman after a win against Fenerbahce:



‘ONE MORE! ONE MORE!’ 🗣️☘️ pic.twitter.com/Uptr2pFdlh