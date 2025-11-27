Παναθηναϊκός: Η νέα έδρα του στον Βοτανικό ανάμεσα στα 10 καλύτερα υπό κατασκευή γήπεδα στον κόσμο

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιστρέψει στους τίτλους στην Ελλάδα και να “λάμψει” στην Ευρώπη, αλλά καθημερινά “κινείται” και στους… ρυθμούς του υπό κατασκευή του νέου του γηπέδου, με τους φίλους της ομάδας να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τον τρόπου που το νέο “σπίτι” της ομάδας διαμορφώνεται στον Βοτανικό.

Η σελίδα “Sportsrender” που ασχολείται με τα γήπεδα σε όλο τον κόσμο, έκανε αφιέρωμα στα δέκα κορυφαία υπό κατασκευή γήπεδα και ανάμεσά τους τοποθέτησε και εκείνο του Παναθηναϊκού!

“Η Αθήνα βιώνει μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα αποτελέσει μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει:

-Γήπεδο ποδόσφαιρο 40.000 θέσεων.

-Πλήρως εξοπλισμένο κλειστό στάδιο.

-Κέντρο κολύμβησης.

-Πολλαπλές δημοτικές εγκαταστάσεις”, αναφέρει το σχόλιο της σελίδας “Sportsrender” για το γήπεδο που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός στον Βοτανικό.

“Ο κυκλικός, γλυπτός σχεδιασμός περιλαμβάνει πλήρη στέγη, με μελλοντικά σχέδια για ενσωμάτωση ηλικίας ενέργειας. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2026, δίνοντας στον Παναθηναϊκό ένα “σπίτι” παγκόσμιας κλάσης μετά από χρόνια αναμονής”, συμπληρώνει.

Όσο για τα υπόλοιπα εννιά γήπεδα, είναι το νέο “Καμπ Νου” της Μπαρτσελόνα, το “Aramco Stadium” στη Σαουδική Αραβία, το “New Highmark Stadium” και το “New Nissan Stadium” στις ΗΠΑ, το “Grand Stade de Casablanca” στο Μαρόκο, το Εθνικό Στάδιο της Σερβίας, το “New Talanta Stadium” στην Κένυα, το Εθνικό Στάδιο του Ελ Σαλβαδόρ και το “Estadio Azteca Redevelopment” στο Μεξικό.