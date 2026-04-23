Παναθηναϊκός: Η Πέννυ Ρόγκα δάκρυσε για την κατάκτηση της Volley League και έστειλε μήνυμα για την επόμενη σεζόν

«Μου άνοιξε η όρεξη», είπε η αρχηγός του «τριφυλλιού»
Η Πέννυ Ρόγκα
Η Πέννυ Ρόγκα δακρυσμένη για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός «σκούπισε» τον ΖΑΟΝ στη σειρά των τελικών της Volley League και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας με την Πέννυ Ρόγκα να είναι συγκινημένοι μετά τη λήξη του αγώνα.

Η Πέννυ Ρόγκα που επέστρεψε μετά τη μάχη με τον καρκίνο που έδωσε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό, με την ίδια ως αρχηγός να σηκώνει την κούπα.

Η Ρόγκα
Η Ρόγκα σηκώνει το τρόπαιο/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού φώναξαν ρυθμικά το όνομά της και εκείνη συγκινημένη τους χειροκρότησε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

rogka

Η Πέννυ Ρόγκα
Η Πέννυ Ρόγκα χειροκροτά τους φίλους του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη του τρίτου τελικού τόνισε ότι είναι περήφανη για το σύλλογο και τις συμπαίκτριές της, ενώ έστειλε μήνυμα για την επόμενη σεζόν, όπου θα την βρει και πάλι στα πράσινα.

 

Οι δηλώσεις της Πέννυς Ρόγκα

«Η σεζόν είναι ονειρεμένη. Τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Είμαι περήφανη για την ομάδα μου, για όλο τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας σύλλογος πολύ μεγάλος. Το αποδεικνύουμε καθημερινά, σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση και σεβόμαστε το μέγεθός του».

Για το αν είναι έτοιμη για του χρόνου να διεκδικήσει και έναν ευρωπαϊκό τίτλο: «Είμαι πανέτοιμη. Μου άνοιξε η όρεξη».

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
132
127
98
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
