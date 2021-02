Παναθηναϊκός: Η πρώτη ανάρτηση του Χεζόνια και γιατί ευχαρίστησαν τον Καντέρ οι «πράσινοι» για τη μετεγγραφή (pics)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία απίστευτη μετεγγραφή που ονειρεύονταν χρόνια οι φίλοι της ομάδας, με τον Μάριο Χεζόνια να είναι πια κι επίσημα, παίκτης του Τριφυλλιού.

Ο Κροάτης σούπερ σταρ έκανε μάλιστα και την πρώτη του ανάρτηση μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, γράφοντας: “Τα όνειρα ήταν πάντα μεγαλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους! Τα λέμε σύντομα! ΜΟΝΟ ΠΑΟ!”.

Λίγο αργότερα όμως, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε ουσιαστικά κι ένα… μυστικό για το deal με τον Χεζόνια, αφού ευχαρίστησε δημόσια τον Ενές Καντέρ. Ο Τούρκος σέντερ που αγωνίζεται στο NBA με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, φαίνεται ότι έπαιξε το δικό του ρόλο για τη μετεγγραφική “βόμβα” του Τριφυλλιού.

Μετά από τις πρόσφατες δηλώσεις του, στις οποίες τόνισε ότι θα ήθελε να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού κάποια στιγμή στο μέλλον, η διοίκηση της “πράσινης” ΚΑΕ επικοινώνησε μαζί του για να τον ευχαριστήσει. Σε αυτή την επικοινωνία λοιπόν, του ζήτησαν να πείσει και τον φίλο του, Μάριο Χεζόνια, να αφήσει το NBA για τον Παναθηναϊκό, γεγονός που φαίνεται ότι ξεκίνησε όλη τη διαδικασία.

Thank you @EnesKanter for your support! You are one of us! ☘