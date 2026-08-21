Παναθηναϊκός: Η τραγική διαχείριση του Νίστρουπ έφερε το πράσινο χαρακίρι κόντρα στη Χράντετς

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να “ξενερώσει” τον κόσμο του για ακόμα μία φορά. Έφυγε… από το γήπεδο στα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα με τη Χράντετς και πλέον η πρόκριση στη League Phase του Conference League περνάει από την Τσεχία.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός για 75 λεπτά κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, κρατούσε μία “καθαρή” νίκη στα χέρια του, αλλά στο φινάλε έχυσε – όπως συνηθίζει – την καρδάρα με το γάλα, δέχθηκε δύο “αστεία” γκολ (2-2) και πλέον η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς της Τσεχίας.

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Σε ακόμα ένα φετινό παιχνίδι της, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμα που πήρε και αντί να βρεθεί με το ένα βήμα στη League Phase του Conference League, θα δώσει τελικό… παραμονής στην Ευρώπη στην Τσεχία (27/8/2026, 20:00).

Η πράσινη “αυτοκτονία” φέρει την υπογραφή του Δανού προπονητή, ο οποίος, παρότι διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι πριν τη σέντρα του, τα έκανε όλα λάθος στη διαχείριση του αγώνα, αδυνατώντας να βοηθήσει με τις αλλαγές του από τον πάγκο.

Το τριφύλλι πραγματοποιούσε μέχρι το 75′ την πιο πειστική του εμφάνιση στο φετινό καλοκαίρι. Είχε τους Τσέχους στο 2-0, ενώ έμοιαζε θέμα χρόνου να έρθει και το τρίτο γκολ.

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Αντί ο Τζέικομπ Νίστρουπ να προσπαθήσει να θωρακίσει αυτό το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, φρεσκάροντας το κέντρο, προχώρησε σε αλλαγές στην επιθετική του γραμμή.

Ο Δανός τεχνικός προτίμησε να μείνει μέχρι το τέλος με τους Καμαρά και Τσιριβέγια στο κέντρο, οι οποίοι δεν φημίζονται ούτε για τα τρεξίματά τους αλλά ούτε και για τη δυνατότητα να αναχαιτίζουν τις γρήγορες αντεπιθέσεις των αντιπάλων.

Κάπως έτσι, οι πράσινοι εξαφανίστηκαν από το γήπεδο μετά το 75′, έδωσαν την μπάλα στους Τσέχους, οι οποίοι δεν την “ακουμπούσαν” μέχρι εκείνο το σημείο και τα γκολ ήταν θέμα χρόνου να έρθουν.

Κι επειδή το ποδόσφαιρο συνήθως τιμωρεί σκληρά, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δύο “αστεία” και τυχερά γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα, καταφέρνοντας να κάνει θρίλερ μία πρόκριση που έμοιαζε δεδομένη.

Πλέον οι πράσινοι, σε αντίθεση με τους προηγούμενες αγώνες με Πάκσι και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, καλούνται να δείξουν απόλυτη συγκέντρωση και σοβαρότητα για 90 λεπτά στην Τσεχία, προκειμένου να δώσουν συνέχεια στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους.

Ποιότητα υπάρχει και είναι σίγουρα περισσότερη απ’ αυτή της Χράντετς, ωστόσο ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί πιο σωστά το δεύτερο παιχνίδι. Ίσως ο Τζέικομπ Νίστρουπ πρέπει να κοιτάξει πιο βαθιά στον πάγκο του, δίνοντας την ευκαιρία στον νεαρό Κοντούρη που έχει τρεξίματα να βοηθήσει στο κέντρο αντί του Καμαρά ή του Τσιριβέγια, οι οποίοι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ίσως δεν ταιριάζουν τόσο μεταξύ τους.