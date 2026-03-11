Παναθηναϊκός: Κλήση από τη ΔΕΑΒ «για σοβαρό φαινόμενο βίας» εις βάρος της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού

Η ΔΕΑΒ κινητοποιήθηκε μετά την επίθεση στο πούλμαν που επέβαιναν οι “ερυθρόλευκες” και κάλεσαν σε ακρόαση τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό για όσα συνέβησαν μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού με τον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ.

Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι στη Λεωφόρο ήταν κεκλεισμένων των θυρών, με τις “πράσινες” να κερδίζουν 90-70 την ομάδα του Ολυμπιακού. Μετά τη λήξη, όμως, μερικοί οπαδοί του Παναθηναϊκού επιτέθηκαν με αντικείμενα στο πούλμαν που επέβαιναν οι “ερυθρόλευκες”, με τις δυο πλευρές να προχωρούν στη συνέχεια σε “πόλεμο” ανακοινώεων.

Η ανακοίνωση:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 17/03/2026, το αθλητικό σωματείο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, το οποίο φέρεται ότι έλαβε χώρα στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου «Π. Γιαννακόπουλος», από φιλάθλους του, σε βάρος της αποστολής της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και των ανδρών της Αστυνομίας, μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ, στις 07/03/2026, για την 1η αγωνιστική των Playoff του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας

γυναικών της ΕΟΚ, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.