Οπαδοί του Παναθηναϊκού επιτέθηκαν στο πούλμαν της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο

Απαράδεκτα σκηνικά στη Λεωφόρο, με οπαδούς του Παναθηναϊκού να επιτίθονται στην αποστολή της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, κατά την αναχώρηση της αποστολή.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο, με τις πράσινες να επικρατούν άνετα με 90-70 και να χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Η αναμέτρηση ήταν κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα μερικοί οπαδοί του Παναθηναϊκού έστησαν μπλόκο έξω από το γήπεδο και επιτέθηκαν στο πούλμαν με αντικείμενα.

Με την παρέμβαση της Αστυνομίας και τη χρήση δακρυγόνων, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού διαλύθηκαν και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.