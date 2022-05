Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα ήταν ο MVP στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και χάρισε το τρόπαιο στο Τριφύλλι.

Ο Ισπανός εξτρέμ πανηγύρισε μάλιστα μπροστά στους οπαδούς του “Δικεφάλου του Βορρά”, γεγονός που έφερε και τη διακοπή του αγώνα, αφού του πέταξαν τσιμέντο από την εξέδρα. Μία σειρά από δημοσιεύματα όμως, έκαναν λόγο για πρόκληση του Αϊτόρ, γεγονός που έφερε ένα ξέσπασμά του στα social media.

«Σχετικά με πληροφορίες που εμφανίζονται τις τελευταίες ώρες θα ήθελα να διαψεύσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι έκανα κάποια προσβλητική χειρονομία εναντίον οποιουδήποτε κατά την διάρκεια του πανηγυρισμού για το γκολ που μας χάρισε το Κύπελλο το περασμένο Σάββατο. Το μόνο που έκανα ήταν να πανηγυρίσω με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Ζεράρντ Ντεολοφέου, συνάδελφος τον οποίο θαυμάζω και με τον οποίο έχουμε τον ίδιο εκπρόσωπο.

Δεν θα ήθελα ένα γκολ σε μια τόσο σημαντική ήμερα για έμενα να λερωθεί από εντελώς εσφαλμένες πληροφορίες. Δεν καταλαβαίνω πως δημιουργείται φωτιά βασιζόμενη σε ψέμματα σχετικά με τον τρόπο που ένας παίκτης πανηγυρίζει ένα γκολ. Σημείωσα ένα πολύ σημαντικό γκολ για τον σύλλογο μου και για έμενα και δεν θέλησα να προσβάλλω την ευαισθησία κανενός.

Στην διάρκεια τις καριέρας μου έχω πάντοτε σεβαστεί το ποδόσφαιρο, την ομάδα μου, τους φιλάθλους και τους αντιπάλους».

This is what I did. PAME @paofc_ pic.twitter.com/I1UXQopxVD