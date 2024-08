Παναθηναϊκός – Λανς: Χωρίς Ντάνσο στην Αθήνα οι Γάλλοι για τη ρεβάνς του Conference League

Χωρίς τον Κέβιν Ντάνσο θα αγωνιστεί η Λανς απέναντι στον Παναθηναϊκό, στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Conference League, καθώς ο Αυστριακός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα.

Μια ευχάριστη είδηση έρχεται για τον Παναθηναϊκό από τη… Ρόμα, καθώς οι «τζαλορόσι» θα αποκτήσουν τον Κέβιν Ντάνσο από τη Λανς, κάτι που σημαίνει ότι ο 25χρονος δεν θα δώσει το παρών στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ την Πέμπτη (29/08/24) για το Conference League.

Ο Αυστριακός αμυντικός θα μεταβεί στην ιταλική πρωτεύουσα αρχικά ως δανεικός, ωστόσο στην συμφωνία υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει για 4 χρόνια και θα αμείβεται με 1,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η γαλλική ομάδα θα αγωνιστεί στο παιχνίδι δίχως τον βασικό της αμυντικό και ένα από τους κορυφαίους παίκτες στο ρόστερ της.

Kevin Danso to AS Roma, here we go! Final green light arrived by RC Lens for the defender.



Loan with obligation to buy.



€22m fee plus €3m add-ons, package worth €25m with long term deal for the centre back.



Deal verbally agreed working on medical tests to follow. pic.twitter.com/Wk5pVSfAFY