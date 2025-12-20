Παναθηναϊκός: Λάτσιο και Φιορεντίνα ενδιαφέρονται για τον Καλάμπρια, σύμφωνα με τους Ιταλούς

“Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει στη Serie A” αποκαλύπτει δημοσίευμα του δημοσιογράφου Μάρκο Κοντέριο του “Tuttomercatoweb” για τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων για τον 29χρονο μπακ των “πρασίνων”.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό ο Ντάβιντε Καλάμπρια βρίσκεται στις σκέψεις των ανθρώπων της Λάτσιο και της Φιορεντίνα ενόψει της μετεγγραφικής σεζόν η οποία ξεκινά και επίσημα σε λίγες ημέρες.

Θυμίζουμε ότι ο Καλάμπρια πήγε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2025 υπογράφοντας συμβόλαιο με διάρκεια τριών ετών. Μέχρι τώρα έχει 16 συμμετοχές με την ομάδα, έχοντας σκοράρει δύο φορές και με μία ασίστ.

“Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει στη Serie A: ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, που τώρα παίζει στην Παναθηναϊκό, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα και της Λάτσιο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου”, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.