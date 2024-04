Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ένταση στο παρκέ και τη φυσούνα του ΟΑΚΑ με τη λήξη του game 2 των πλέι οφ

Το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ ολοκληρώθηκε με ένταση μεταξύ των δυο ομάδων, που ξεκίνησε εντός παρκέ του ΟΑΚΑ και συνεχίστηκε στη φυσούνα, στο δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Όλα ξεκίνησαν δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα πλέι οφ της Euroleague. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε μια εκπληκτική τάπα στη λήξη του αγώνα στον Κλίβελαντ.

Ο παίκτης των φιλοξενούμενων στάθηκε μπροστά στον Αντετοκούνμπο και προσπάθησε να του πει κάτι. Ο “ψηλός” του Παναθηναϊκού όχι μόνο δεν έκανε πίσω, αλλά του έριξε ένα βλέμμα… όλο νόημα, με τους πιο ψύχραιμους να μπαίνουν στη μέση για να τους χωρίσουν.

Το ματς έληξε με τους παίκτες της Μακάμπι να βγάζουν εκνευρισμό για την ήττα τους. Αν και αρκετοί παίκτες μαζεύτηκαν στο παρκέ, η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Σύμφωνα όμως με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού, “άνθρωποι της Μακαμπι αλλά και αθλητές της ομάδας όπως o Μπάλντγουιν έβριζαν τους ανθρώπους του “τριφυλλιού” κατά την είσοδό τους στη φυσούνα με αποτέλεσμα να προκληθεί νέα ένταση. Άνθρωπος που συνόδευε την αποστολή επιτέθηκε φραστική στον Εργκιν Αταμαν”.

Tension even after the final buzzer at OAKA’s locker rooms #EuroLeague #Playoffs pic.twitter.com/tS3LaqoslG