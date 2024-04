Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Στο ΟΑΚΑ ο Μάικ Μπατίστ αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Euroleague και ο Μάικ Μπατίστ δίνει το “παρών” στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Λίγο πριν την έναρξη του πρώτου Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα πλέι οφ της Euroleague, ο Μάικ Μπατίστ πήρε θέση στην κερκίδα του ΟΑΚΑ και αποθεώθηκε από τον κόσμο που αντιλήφθηκε την παρουσία του στο γήπεδο.

Ο Αμερικανός θρύλος των “πρασίνων” ήταν “παρών” στο τελευταίο Final 4 που συμμετείχε ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει κατακτήσει και Euroleague με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

