Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το «μοιραίο» λάθος του Σλούκα που «σφράγισε» τη νίκη των Ισραηλινών

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ “έσπασε” την έδρα του Παναθηναϊκού με 91-87 στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τον Κώστα Σλούκα να είναι… μοιραίος για την ομάδα του στο φινάλε του αγώνα.

Με το σκορ στο 89-87 υπέρ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός είχε μία τελευταία επίθεση, αλλά ο Σλούκας έκανε λάθος πάσα και επέτρεψε στον Μπράουν να “σφραγίσει” τη νίκη για την ομάδα του από τη γραμμή των βολών.

Το απίστευτο είναι όμως, ότι αυτό ήταν το πρώτο λάθος του αρχηγού του “τριφυλλιού” στον αγώνα, στον οποίο ο ίδιος είχε 12 πόντους, 13 ασίστ και 2 κλεψίματα με 0 λάθη μέχρι εκείνο το σημείο της αναμέτρησης.

Kostas Sloukas hadn’t committed a turnover all night… until now 😮

Kostas Sloukas (@kos_slou) made an incredible mistake at the end of the game. #paobc pic.twitter.com/iMfXuBUKkr