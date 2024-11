Παναθηναϊκός – Μονακό: Sold out το ΟΑΚΑ στο προπονητικό ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη στη Euroleague

Σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός και Μονακό, μια αναμέτρηση που ξεχωρίζει για το προπονητικό ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη στη Euroleague.

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, για την 12η αγωνιστική στη Euroleague (21:15, Newsit.gr, Novasports Prime).

Οι “πράσινοι” ανακοίνωσαν ότι η αναμέτρηση με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι sold out, κάτι που σημαίνει πως το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο στο προπονητικό ντεμπούτο του Έλληνα κόουτς στη Euroleagu.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα έχουν την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση από την εξέδρα, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στις νίκες έπειτα από την ήττα με 84-77 από τη Ζαλγκίρις.





All tickets are gone!

All green fans are hyped…

Bring it on #PAOFans!