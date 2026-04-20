Παναθηναϊκός – Μονακό: Περούγκα, Λάτισεβς και Νέντοβιτς θα διευθύνουν το ματς των play in της Euroleague

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την διαιτητική τριάδα του κρίσιμου αγώνα του τριφυλλιού με τους Μονεγάσκους
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μονακό για τα play in της Euroleague (21/04/26, 21:00) και έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα της κρίσιμης αναμέτρησης.

Οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) θα είναι οι διαιτητές του μεγάλου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, οποίος θα κρίνει την 7η θέση της Euroleague.

Σε περίπτωση νίκης ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος και θα πέσει πάνω στη Βαλένθια στα playoffs της διοργάνωσης, ενώ αν ηττηθεί θα κληθεί να δώσει έναν τελικό δίχως αύριο κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, για να πάρει το 8ο εισιτήριο των playoffs και να έχουμε ελληνικό εμφύλιο τουλάχιστον τριών αγώνων, με στόχο την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

