Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μονακό: Σαμοντούροφ, η μοναδική απουσία του Αταμάν

Σχεδόν με... φουλ ρόστερ το “τριφύλλι” στον “τελικό” πρόκρισης στα playoffs της Euroleague
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα ενόψει της αυριανής (21.04.20236, 21:00, Newsit.gr) αναμέτρησης με τη Μονακό στο “Τelekom Center Athens” για τα Play-In της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη κόντρα στη Μονακό, προκειμένου να «κλείσει» από την Τρίτη (21.04.2026) θέση στα playoffs της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει -με μειονέκτημα έδρας- τη Βαλένθια.

Σε διαφορετική περίπτωση, το «τριφύλλι» θα χρειαστεί να δώσει «τελικό» με το νικητή της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τα playoffs, όπου, όμως, θα περιμένει ο Ολυμπιακός.

Ενόψει του κρίσιμου αγώνα κόντρα στους Μονεγάσκους, οι “πράσινοι” δεν έχουν ουσιαστικά προβλήματα, καθώς μόνο ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ απουσίασε από τη σημερινή προπόνηση. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν κανονικά και βρίσκονται στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού για τον… τελικό πρόκρισης στα playoffs.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo