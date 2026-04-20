Παναθηναϊκός – Μονακό: Σαμοντούροφ, η μοναδική απουσία του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα ενόψει της αυριανής (21.04.20236, 21:00, Newsit.gr) αναμέτρησης με τη Μονακό στο “Τelekom Center Athens” για τα Play-In της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη κόντρα στη Μονακό, προκειμένου να «κλείσει» από την Τρίτη (21.04.2026) θέση στα playoffs της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει -με μειονέκτημα έδρας- τη Βαλένθια.

Σε διαφορετική περίπτωση, το «τριφύλλι» θα χρειαστεί να δώσει «τελικό» με το νικητή της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τα playoffs, όπου, όμως, θα περιμένει ο Ολυμπιακός.

Ενόψει του κρίσιμου αγώνα κόντρα στους Μονεγάσκους, οι “πράσινοι” δεν έχουν ουσιαστικά προβλήματα, καθώς μόνο ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ απουσίασε από τη σημερινή προπόνηση. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν κανονικά και βρίσκονται στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού για τον… τελικό πρόκρισης στα playoffs.