Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Επιστροφή στις νίκες με φοβερό Τολιόπουλο για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ξέσπασε κόντρα στην Μπασκόνια και πήρε τη νίκη με 93-74 για την 23η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως… αποκάλυψη τον Βασίλη Τολιόπουλο, που γνώρισε την αποθέωση στο κατάμεστο Telekom Center.

Με τον Κέντρικ Ναν εκτός με τραυματισμό, ο Βασίλης Τολιόπουλος μπήκε στα… παπούτσια του και με 21 πόντους και 5 ασίστ, έφθασε σε ρεκόρ καριέρας στη Euroleague και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μία άνετη επικράτηση επί της Μπασκόνια στη διοργάνωση.

Οι “πράσινοι” έκαναν… περίπατο από την αρχή του αγώνα, έχοντας ως πρωταγωνιστές και τους Χολμς, Σλούκα και Σαμοντούροφ για τη 14η νίκη τους στη φετινή Euroleague. Στο 8-15 “έπεσαν” οι Βάσκοι στην κατάταξη.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην άμυνα στο πρώτο δεκάλεπτο και παρότι έχασε αρκετά ριμπάουντ, κράτησε την Μπασκόνια στους 14 πόντους, ενώ ο ίδιος βρήκε λύσεις στην επίθεση κυρίως με τον Χολμς μέσα στο καλάθι, έχοντας θετικό στον ματς και τον Τολιόπουλο. Οι “πράσινοι” πήραν έτσι από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισαν την περίοδο διψήφια διαφορά υπέρ τους, 26-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Σλούκα να παίρνει τη… σκυτάλη στην επίθεση και να πετυχαίνει 10 πόντους σε αυτό το διάστημα, με τον Χολμς να επιστρέφει με τη σειρά του “ζεστός” στο παρκέ και να παραμένει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Τολιόπουλος δε, με 4 ασίστ και 1 κλέψιμο κέρδισε το χειροκρότημα των οπαδών, ενώ παράγοντας του αγώνα έγινε και ο Σαμοντούροφ με 6 πόντους. Κάπως έτσι και με την άμυνα του “τριφυλλιού” να… κλειδώνει την Μπασκόνια, οι “πράσινοι” βρέθηκαν με το υπέρ τους 48-31 στο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στα… κόκκινα, χάρη σε έναν εκπληκτικό Βασίλη Τολιόπουλο. Στο πρώτο του ουσιαστικά ματς με τους “πράσινους” στη Euroleague, ο διεθνής γκαρντ θύμισε τον… απόντα Ναν, αφού στην τρίτη περίοδο πήρε το “όπλο” του και με συνεχόμενους δικούς του πόντους, έβαλε πρόωρο τέλος στο παιχνίδι. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 73-54 και η ομάδα του Αταμάν μπήκε χωρίς άγχος στην τελική ευθεία της αναμέτρησης.

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα ήταν έτσι τυπική διαδικασία, με τον Τολιόπουλο να τελειώνει το παιχνίδι με 21 πόντους και 5 ασίστ, ως ο MVP της αναμέτρησης και να αποθεώνεται από τον κόσμο στο T-Center. Η Μπασκόνια δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση σε κανένα σημείο του αγώνα και ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague, με το τελικό 93-74 κόντρα στους Βάσκους.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 7 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 12 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 15 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 11 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ 8 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 21 (1/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φαρίντ 8 (6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ)

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 5 (1), Σίμονς 15 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Βιγιάρ, Ομορούγι 1 (3 ριμπάουντ), Κούρουτς 12 (4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 17 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σπανιόλο 6 (1), Φόρεστ 4 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρατζεβίτσιους 2, Ντιοπ 9 (10 ριμπάουντ, 4 λάθη), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς