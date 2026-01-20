Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74 Τελικό: «Πράσινο» ξέσπασμα στη Euroleague

Σόου Τολιόπουλου με 21 πόντους στο Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
Ο Τολιόπουλος
Euroleague
23η αγωνιστική
93 - 74
Τελικό σκορ
Ο Τολιόπουλος κόντρα στην Μπασκόνια (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-74 την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Euroleague και άφησε πίσω του την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου, έχοντας σε εκπληκτική βραδιά τον Βασίλη Τολιόπουλο.

22:59 | 20.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:58 | 20.01.2026

Με τον Τολιόπουλο να κάνει τον... Ναν με 21 πόντους και 5/9 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός "διέλυσε" την Μπασκόνια και επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague

22:57 | 20.01.2026
Τέλος στο ματς! Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74
22:55 | 20.01.2026

93-74 μειώνει η Μπασκόνια, με το ματς να είναι πια τυπική διαδικασία

22:55 | 20.01.2026

93-72 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη

22:55 | 20.01.2026
2 λεπτά
για τη λήξη
22:54 | 20.01.2026

90-72 με τρίποντο του Σίμονς

22:54 | 20.01.2026

90-69 με τον Καμπαρό για την Μπασκόνια

22:53 | 20.01.2026

90-67 με τον Τολιόπουλο να έχει 5/8 τρίποντα

22:50 | 20.01.2026

87-67 με τον Ντιακιτέ

22:50 | 20.01.2026
Στους 11 πόντους ο Σαμοντούροφ!
22:49 | 20.01.2026

87-65 με τρίποντο του Σαμοντούροφ

22:47 | 20.01.2026

84-65 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

22:47 | 20.01.2026
Τάιμ άουτ
22:46 | 20.01.2026

82-65 με τον Φαρίντ

22:46 | 20.01.2026

80-65 με τον Κούρουκς

22:46 | 20.01.2026

80-63 με τρίποντο του Καμπαρό

22:45 | 20.01.2026

80-60 με τον Σαμοντούροφ στον αιφνιδιασμό

22:45 | 20.01.2026

78-60 μειώνει η Μπασκόνια

22:42 | 20.01.2026

78-58 με μία βολή του Σλούκα μετά από τεχνική ποινή

22:42 | 20.01.2026

77-58 με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός

22:42 | 20.01.2026

75-58 "απαντάει" αμέσως η Μπασκόνια που βρίσκει εύκολα σκορ στην 4η περίοδο

22:40 | 20.01.2026

75-56 με κάρωμα του Φαρίντ

22:38 | 20.01.2026

73-56 με τον Σίμονς για την Μπασκόνια

22:38 | 20.01.2026

Με το φοβερό σόου του Τολιόπουλου στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός "καθάρισε" ουσιαστικά το ματς με την Μπασκόνια, φθάνοντας στο 73-54 στο 30'

22:37 | 20.01.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 73-54
22:36 | 20.01.2026

73-54 με τρίποντο του Φριτς

22:33 | 20.01.2026

73-51 με τον Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό

22:33 | 20.01.2026
1,5 λεπτό
για το τρίτο 10λεπτο
22:33 | 20.01.2026

71-51 με τον Σλούκα

22:32 | 20.01.2026

69-51 με νέο τρίποντο για την Μπασκόνια

22:31 | 20.01.2026
Όρθιο το T-Center για τον Τολιόπουλο που πήγε στον πάγκο με 18 πόντους!
22:30 | 20.01.2026

69-48 ξανά με Σπανιόλο και η Μπασκόνια

22:29 | 20.01.2026

69-46 και πάλι με Τολιόπουλο!

22:29 | 20.01.2026

67-46 με τρίποντο του Σπανιόλο "απαντάει" η Μπασκόνια

22:29 | 20.01.2026

67-43 με τρίποντο του Σλούκα

22:26 | 20.01.2026

64-43 μειώνει η Μπασκόνια

22:25 | 20.01.2026

64-41 με νέο τρίποντο του Τολιόπουλου μετά από 1/2 βολές της Μπασκόνια

22:24 | 20.01.2026

61-40 με νέο τρίποντο του Τολιόπουλου που έχει 13 πόντους!

22:23 | 20.01.2026

58-40 με τον Καμπαρό "απαντάει" η Μπασκόνια

22:21 | 20.01.2026

58-37 με νέο τρίποντο του Τολιόπουλου

22:20 | 20.01.2026

55-37 με 2/2 βολές του Ντιακιτέ

22:19 | 20.01.2026

55-35 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου που έχει πλέον και 7 πόντους

22:19 | 20.01.2026

53-35 με τρίποντο του Τολιόπουλου

22:19 | 20.01.2026

50-35 μειώνει η Μπασκόνια

22:17 | 20.01.2026

0/2 βολές έκανε ο Οσμάν!

22:16 | 20.01.2026

50-33 με τον Κούρουκς

22:16 | 20.01.2026

50-31 με τον Γκραντ

22:05 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:01 | 20.01.2026

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Σλούκα να πετυχαίνει 10 πόντους σε αυτό το διάστημα και τον Χολμς να παραμένει πρώτος σκόρερ της ομάδας του, την ώρα που η άμυνα "κλείδωσε" την Μπασκόνια για το 48-31 του ημιχρόνου

22:01 | 20.01.2026
Ημίχρονο στο T-Center: Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 48-31
22:01 | 20.01.2026

48-31 με φόλοου του Ντιόπ για την Μπασκόνια, στη λήξη του χρόνου

22:00 | 20.01.2026

48-29 με τον Χολμς μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:58 | 20.01.2026

46-29 με 2/2 βολές του Σίμονς για την Μπασκόνια

21:58 | 20.01.2026
1,5 λεπτό
για το ημίχρονο
21:58 | 20.01.2026
Τάιμ άουτ
21:55 | 20.01.2026

46-27 με βολές του Οσμάν

21:55 | 20.01.2026

44-27 με τον Φόρεστ

21:53 | 20.01.2026

44-25 με 2/2 βολές του Χολμς που είναι πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 12 πόντους

21:53 | 20.01.2026

42-25 με τον Φόρεστ μειώνει η Μπασκόνια

21:52 | 20.01.2026

42-23 με τον Σλούκα να έχει 10 πόντους στο δεύτερο 10λεπτο!

21:52 | 20.01.2026

40-23 με νέο, δύσκολο καλάθι του Σαμοντούροφ

21:51 | 20.01.2026

38-23 με τον Σαμοντούροφ να γίνεται παράγοντας του αγώνα για τον Παναθηναϊκό

21:51 | 20.01.2026

36-23 με 2/2 βολές για τον Σίμονς της Μπασκόνια

21:50 | 20.01.2026

36-21 με 1/2 βολές για την Μπασκόνια

21:47 | 20.01.2026

36-20 με τον Σαμοντούροφ που πέρασε μόλις στο ματς για τον Παναθηναϊκό

21:46 | 20.01.2026

34-20 με τον Κούρουκς μειώνει η Μπασκόνια

21:46 | 20.01.2026
Τάιμ άουτ
21:45 | 20.01.2026

34-18 με τον Σλούκα να φθάνει τους 8 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:42 | 20.01.2026

2 πόντοι, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο από τον Τολιόπουλο, που πήγε στον πάγκο μέσα σε αποθέωση!

21:42 | 20.01.2026

32-18 με τρίποντο του Σλούκα από νέα ασίστ Τολιόπουλου

21:42 | 20.01.2026

29-18 με τρίποντο του Σλούκα

21:41 | 20.01.2026

26-18 με βολές του Σίμονς για την Μπασκόνια

21:39 | 20.01.2026

26-16 με τον Φόρεστ για την Μπασκόνια

21:38 | 20.01.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην άμυνα στο πρώτο δεκάλεπτο και παρά τα χαμένα ριμπάουντ, κράτησε την Μπασκόνια στους 14 πόντους, ενώ ο ίδιος βρήκε λύσεις στην επίθεση κυρίως με τον Χολμς μέσα στο καλάθι, έχοντας θετικό στον ματς και τον Τολιόπουλο.

21:37 | 20.01.2026
Τέλος πρώτης περιόδου! Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 26-14
21:37 | 20.01.2026

26-14 με τον Φαρίντ από ασίστ του Τολιόπουλου

21:37 | 20.01.2026

24-14 με 1/2 βολές του Ντιόπ

21:35 | 20.01.2026

24-13 με τρίποντο του Χουάντσο

21:33 | 20.01.2026
8 πόντους και 3 ριμπάουντ έχει ο Χολμς για τον Παναθηναϊκό!
21:33 | 20.01.2026
1 λεπτό
για το πρώτο 10λεπτο
21:33 | 20.01.2026
Τάιμ άουτ
21:31 | 20.01.2026

21-13 με τον Φαρίντ αυξάνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

21:30 | 20.01.2026

19-13 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου

21:29 | 20.01.2026

17-13 με 1/2 βολές του Οσμάν

21:28 | 20.01.2026

16-13 με νέο δύσκολο καλάθι του Χολμς

21:28 | 20.01.2026

14-13 με τον Καμπαρό από κοντά για την Μπασκόνια

21:26 | 20.01.2026

14-11 με τον Χολμς ξανά ο Παναθηναϊκός

21:26 | 20.01.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:25 | 20.01.2026

Έχει βάλει τον Τολιόπουλο στο ματς ο Αταμάν, αλλά το πρώτο του σουτ ήταν άστοχο

21:24 | 20.01.2026

12-11 με τον Χολμς μέσα σε δύο αντιπάλους

21:23 | 20.01.2026

8-11 με τον Καμπαρό να εκθέτει αμυντικά τον Χουάντσο

21:23 | 20.01.2026

Καλή άμυνα του Γκραντ τώρα που κέρδισε έξυπνα ένα επιθετικό φάουλ

21:22 | 20.01.2026

8-9 με 1/2 βολές του Γκραντ

21:21 | 20.01.2026

7-9 με τρίποντο του Ντιακιτέ, μόλις πέρασε στο ματς

21:20 | 20.01.2026

5 ριμπάουντ έχει χάσει ο Παναθηναϊκός πριν συμπληρωθεί το πρώτο 4λεπτο του αγώνα!

21:19 | 20.01.2026

7-6 με κάρφωμα του Χολμς για τον Παναθηναϊκό

21:19 | 20.01.2026

5-6 με τον Κούρουκς για την Μπασκόνια

21:19 | 20.01.2026

5-3 με ωραίο καλάθι του Οσμάν

21:17 | 20.01.2026

3-4 με 2/2 βολές του Ντιόπ

21:17 | 20.01.2026

3-2 με καλάθι και φάουλ του Γκραντ που ευστόχησε και στη βολή

21:16 | 20.01.2026

0-2 μετά από συνεχόμενα χαμένα ριμπάουντ από τον Παναθηναϊκό

21:16 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:14 | 20.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:14 | 20.01.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χουάντσο και Χολμς

21:13 | 20.01.2026
Η 5άδα της Μπασκόνια

Σίμονς, Φόρεστ, Ρατζεβίτσιους, Κούρουκς και Ντιόπ

21:06 | 20.01.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων

21:05 | 20.01.2026

Για ένα ακόμη παιχνίδι όμως, ο Παναθηναϊκός δεν έχει διαθέσιμο τον Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού


Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος
Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο το «τριφύλλι» κόντρα στην Μπασκόνια
Εκτός δωδεκάδας οι Ναν, Μήτογλου και Λεσόρ
21:04 | 20.01.2026

Η ομάδα του Αταμάν έχει ρεκόρ 13-9, ενώ η Μπασκόνια είναι στο 8-14

21:03 | 20.01.2026

Μετά την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου, ο Παναθηναϊκός "καίγεται" για νίκη κόντρα στην Μπασκόνια, ώστε να μείνει κοντά στις πρώτες θέσεις της Euroleague, αφού μία σειρά από αρνητικά αποτελέσματα τον έχουν φέρουν πλέον εκτός 6άδας

21:00 | 20.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague

21:00 | 20.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
