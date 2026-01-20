Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο το «τριφύλλι» κόντρα στην Μπασκόνια

Εκτός δωδεκάδας οι Ναν, Μήτογλου και Λεσόρ
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague και θα παραταχθεί με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε.

Οι Ναν και Μήτογλου δεν θα είναι στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια, όπως και ο Λεσόρ, που ακόμα παραμένει άγνωστη η ημερομηνία της επιστροφής του.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν.

Η δωδεκάδα της Μπασκόνια: Ντιακιτέ, Σίμονς, Βίγιαρ, Ομορούγι, Κούρουκς, Καμπαρό, Σπανιόλο, Φόρεστ, Ραντζεβίτσιου, Ντιοπ, Φρις, Γιοκσίμοβιτς.

