Παναθηναϊκός – Μπέτις: Με Τσιριβέγια η αποστολή των «πρασίνων» για το ματς στο Europa League

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το πρώτο ματς των δυο ομάδων, στους “16” της διοργάνωσης
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (12.03.2026, 19:45) αναμέτρηση με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, για τη φάση φάσης των «16» του φετινού Europa League.

Όπως αναμενόταν, ο Πέδρο Τσιριβέγια έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα προπόνησης της Τετάρτης (11.03.2026) και τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Μπέτι (λογικά, η “σέντρα” του ματς θα τον βρει στον πράσινο πάγκο).

Αντιθέτως, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν και πάλι οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Κώτσιρας, ενώ θεραπεία έκανε ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν. Και οι τρεις τους δεν υπολογίζονται, όπως βέβαια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αύριο, λόγω τιμωρίας, και οι Τάσος Μπακασέτας, Αχμέντ Τουμπά και Χάβι Ερνάντεθ!

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Βύντρα.

