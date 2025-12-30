Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα για Σίριλ Ντέσερς, έμεινε εκτός αποστολής στη Νιγηρία

Ο Σίριλ Ντέσερς έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι της Νιγηρίας με την Ουγκάντα, εξαιτίας ενός μυϊκού προβλήματος και στον Παναθηναϊκό ανησυχούν για την κατάστασή του.

Έχοντας αντιμετωπίσει ήδη αρκετά ζητήματα με την υγεία του μετά τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο Σίριλ Ντέσερς φαίνεται ότι δεν απέφυγε ένα ακόμη τραυματισμό και με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 31χρονος επιθετικός “κόπηκε” την τελευταία στιγμή από την αποστολή για το ματς με την Ουγκάντα, αφού είχε ενοχλήσεις στο μηρό και πλέον θα κάνει μαγνητική, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, με τον Παναθηναϊκό να αγωνιά για την κατάστασή του.