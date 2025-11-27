Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν MVP της 13ης αγωνιστικής της Euroleague μαζί με τον Σέιβον Σιλντς

Ο Κέντρικ Ναν μοιράστηκε το βραβείο του MVP στην Euroleague με τον Σέιβον Σιλντς, για την τρομερή του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν.

Με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης Ο Κέντρικ Ναν ήταν κορυφαίος της 13ης αγωνιστικής στη Euroleague και έδωσε και την τέταρτη διαδοχική νίκη στον Παναθηναϊκό στη διοργάνωση και τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Σιλντς που ήταν και αυτός MVP της εβδομάδας είχε 26 πόντους με 7 ριμπάουντ και 39 PIR, δηλαδή ακριβώς τα ίδια νούμερα με τον γκαρντ του «τριφυλλιού» και βοήθησε τα μέγιστα την Αρμάνι να επικρατήσει κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.