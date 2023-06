Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι εξετάζει την περίπτωση του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έχει όμως συμβόλαιο με τη Μονακό και έσπευσε ο ίδιος να ξεκαθαρίσει ότι δεν σχετίζονται όλα με το μέλλον του.

Μία ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς για τα… διαζύγια, θεωρήθηκε υπονοούμενο για την αποχώρησή του από τη Μονακό και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού άρχισαν να τον καλούν ξανά στην ομάδα τους.

Ο Αμερικανός γκαρντ σχολίασε έτσι το γεγονός, με νέα του ανάρτηση, στην οποία και έγραψε: «Είστε όλοι τόσο αστείοι. Αν γράψω σε ανάρτηση “κάνει ζέστη έξω”, οι φήμες θα πουν ότι “στον Μάικ Τζέιμς δεν αρέσει ο καιρός στο Μονακό, θέλει να φύγει σε πιο κρύο μέρος”».

Y’all so funny. If i tweet “it’s hot outside” the rumors going to say “Mike James doesn’t like weather in Monaco, wants to leave to colder place” 😂😂😂😂😂