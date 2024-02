Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ είναι μεταξύ των φαβορί για MVP της σεζόν στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 3η θέση της κατάταξης στη Euroleague και ο Ματίας Λεσόρ έχει ξεχωρίσει στη διοργάνωση, όντας και ένα από τα φαβορί για το βραβείο του MVP της σεζόν.

Η ίδια η Euroleague ανακοίνωσε τους τέσσερις παίκτες που προηγούνται στην “κούρσα” για τον MVP της σεζόν και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη λίστα με ακόμη τέσσερις παίκτες.

Πιο συγκεκριμένα, η Euroleague ξεχώρισε τον Αμερικανό του “τριφυλλιού”, τον Μάικ Τζέιμς της Μονακό, τον Φακούντο Καμπάτσο της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τόρνικε Σενγκέλια της Βίρτους Μπολόνια.

The four potential MVP contenders of the season? 🌟#EveryGameMatters pic.twitter.com/mM01SqNq3N