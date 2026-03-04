Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ πήρε το «οκ» από τον ιατρό που τον χειρούργησε και προπονήθηκε κανονικά

Στην τελική ευθεία! Ο Ματίας Λεσόρ μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος σέντερ συναντήθηκε με τον Νικ Βαν Ντάικ (σ.σ. ο Ολλανδός γιατρός που τον χειρούργησε) και πήρε την έγκριση για τη μεγάλη του επιστροφή στα παρκέ και στους αγώνες του “τριφυλλιού”.

Ο Ματίας Λεσόρ προπονήθηκε σήμερα (04.03.2026) σε φουλ ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού! Αυτή τη στιγμή, είναι άγνωστο το πότε θα είναι 100% έτοιμος για να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, καθώς βρίσκεται σχεδόν ένα χρόνο στα “πιτς” (τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν στο περσινό Final4 της Euroleague, προερχόμενος και τότε από πολύμηνη απουσία).

Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό (06.03.2026, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 30η αγωνιστική της Euroleague και σίγουρα η επιστροφή του Γάλλου σέντερ δεν θα γινει στο συγκεκριμένο ματς.