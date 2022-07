Ο Έρικ Πασκάλ ο οποίος αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού, με ανάρτηση του στα social media διαψεύδει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τους ”πράσινους”.

Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να πυροδοτήσει τη μετεγγραφική βόμβα φέρνοντας στην Ελλάδα τον Έρικ Πασκάλ, με τον Αμερικανό φόργουορντ το απόγευμα της Παρασκευής να διαψεύδει τις φήμες που μιλούσαν για συμφωνία των δυο πλευρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σίγουρο είναι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του παίκτη αναμένοντας την οριστική απάντηση του 25χρονου φόργουορντ.

Never agreed to anything https://t.co/Nw296PnZIe