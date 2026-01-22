Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σαντίνο Αντίνο με τη φανέλα Νο10 και video με Ρότσα, Μπορέλι και Λέτο

Στους ρυθμούς του νέου Αργεντινού σταρ του κινείται ο Παναθηναϊκός
Ο Σαντίνο Αντίνο
Ο Σαντίνο Αντίνο με τη φανέλα Νο10 στον Παναθηναϊκό / pao.gr

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, και ο Αργεντινός εξτρέμ πήρε τη φανέλα με το νούμερο 10 στους “πράσινους”, θυμίζοντας αστέρες του παρελθόντος.

Μετά τον τεράστιο Χουάν Ραμόν Ρότσα, τον σπουδαίο Χουάν Χοσέ Μπορέλι και τον εντυπωσιακό Λέτο, ήρθε η ώρα για έναν ακόμη Αργεντινό με τη φανέλα νούμερο 10 στον Παναθηναϊκό, με τον Σαντίνο Αντίνο να δημιουργεί προσδοκίες με το… καλημέρα στην ομάδα.

Οι “πράσινοι” ανέβασαν ένα video στο οποίο εμφανίζεται ο Σαντίνο Αντίνο και… αχνοφαίνονται ο Ρότσα με τον Μπορέλι και τον Λέτο, παρουσιάζοντας με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο, το νέο σταρ της ομάδας.

Ο Αντίνο αναμένεται πλέον να κάνει άμεσα και το ντεμπούτο του με τη φανέλα του “τριφυλλιού”.

