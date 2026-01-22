Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, ανακοινώνοντας την απόκτησή του.

Μετά από ένα μακροχρόνιο σίριαλ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να συμφωνήσει με τη Γοδόι Κρουζ για να κάνει δικό του τον Αντίνο, με ένα ποσό κοντά στα 10.000.000 ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του.

Μετά τους Τετέι, Παντελίδη, Κοντούρη και Τσάβες, ο Αντίνο είναι η πέμπτη χειμερινή μεταγραφή των πρασίνων.

Ο Αντίνο έχει αγωνιστεί 45 φορές με την πρώτη ομάδα της Γοδόι Κρουζ, μετρώντας οκτώ γκολ και πέντε ασίστ και αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».