Παναθηναϊκός: Ο Τάσος Μπακασέτας ο πρώτος αρχηγός του «τριφυλλιού»

Ο Τάσος Μπακασέτας με το περιβραχιόνιο του Παναθηαϊκού/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Τάσος Μπακασέτας, μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, θα είναι ο πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός με ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό, ότι ο Τάσος Μπακασέτας θα είναι ο αρχηγός της ομάδας. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, μετά την Εθνική Ελλάδας θα είναι ο «κάπτεν» και της ομάδας του Ρουί Βιτόρια.

Ο Μπακασέτας ήταν ούτως η άλλως στην τετράδα αρχηγών , όμως μετά τη μεταγραφή του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, θα είναι ο πρώτος εκ των αρχηγών. Στη λίστα των αρχηγών του Παναθηναϊκού ακολουθούν οι Ίνγκασον και Τζούρισιτς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί αν θα υπάρχει και τέταρτος ποδοσφαιριστής.

 

Ο Μπακασέτας έως τώρα σε 64 συμμετοχές με τα «πράσινα» έχει 11 γκολ και 6 ασίστ. 

