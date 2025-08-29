Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Βιθέντε Ταμπόρδα πουλήθηκε στους «πράσινους» με 4,3 εκατομμύρια, γράφουν στην Αργεντινή

Τη φανέλα με το “τριφύλλι” φαίνεται πως θα φοράει ο 24χρονος μεσοεπιθετικός
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα (ΦΩΤΟ GDA via AP Images)
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα (ΦΩΤΟ GDA via AP Images)

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Σύμφωνα με τον έγκριτο Αργεντινό ρεπόρτερ, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Μπόκα Τζούνιορς «πούλησε» τον 24χρονο μεσοεπιθετικό στο “τριφύλλι”, έναντι πέντε εκατ. δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 4,3 εκατ. ευρώ!

Μεταξύ άλλων, στο ρεπορτάζ προστίθεται ότι η Μπόκα Τζούνιορς κράτησε ένα 20% των δικαιωμάτων του παίκτη με τον Παναθηναϊκό να έχει το 80%, ενώ και η Πλατένσε -στην οποία ο Ταμπόρδα αγωνιζόταν ως δανεικός από την ομάδα του Μπουένος Άιρες- θα λάβει περίπου 450 χιλ. ευρώ.

Στην Αργεντινή το θεωρούν πλέον σίγουρη τη μετακόμισή του στη Ελλάδα, οπότε μένει να δούμε τις εξελίξεις ίσως και τις επόμενες ώρες.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός -αυτή τη στιγμή- κινείται για να ολοκληρώσει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στι συνέχεια να πάρει τον αντικαταστάτη του.

