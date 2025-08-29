Παναθηναϊκός: Ο Βιθέντε Ταμπόρδα πουλήθηκε στους «πράσινους» με 4,3 εκατομμύρια, γράφουν στην Αργεντινή

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Σύμφωνα με τον έγκριτο Αργεντινό ρεπόρτερ, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Μπόκα Τζούνιορς «πούλησε» τον 24χρονο μεσοεπιθετικό στο “τριφύλλι”, έναντι πέντε εκατ. δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 4,3 εκατ. ευρώ!

Μεταξύ άλλων, στο ρεπορτάζ προστίθεται ότι η Μπόκα Τζούνιορς κράτησε ένα 20% των δικαιωμάτων του παίκτη με τον Παναθηναϊκό να έχει το 80%, ενώ και η Πλατένσε -στην οποία ο Ταμπόρδα αγωνιζόταν ως δανεικός από την ομάδα του Μπουένος Άιρες- θα λάβει περίπου 450 χιλ. ευρώ.

Στην Αργεντινή το θεωρούν πλέον σίγουρη τη μετακόμισή του στη Ελλάδα, οπότε μένει να δούμε τις εξελίξεις ίσως και τις επόμενες ώρες.

Vicente Taborda es nuevo refuerzo de Panathinaikos.

Ya hay acuerdo en la forma de pago: Boca vendió el 80% de su pase en u$s 5M. A Platense le entrarán u$s 500.000 de resarcimiento. #TratoHecho pic.twitter.com/FGKnSLSxLt — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός -αυτή τη στιγμή- κινείται για να ολοκληρώσει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στι συνέχεια να πάρει τον αντικαταστάτη του.