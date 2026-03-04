Παναθηναϊκός – ΟΦΗ live για την 1η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ για το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League με στόχο τη νίκη που θα του δώσει πλεονέκτημα για την τέταρτη θέση. Οι Κρητικοί θέλουν να πάρουν ρεβάνς για την ήττα με 2-0 στο Παγκρήτιο.
Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, κεφαλιά του Γέντβαϊ από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ
Σουτ του Νους από το ύψοε της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενους
Πιέζει ψηλά το "τριφύλλι" - Ο ΟΦΗ προσπαθεί να 'χτίσει" επίθεση από την άμυνά του
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Σε 48 αγώνες στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο ΟΦΗ έχει πάρει μόλις 4 "διπλά"
Παναθηναϊκός και ΟΦΗ τίθενται αντιμέτωποι για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ημερών. Για το β' γύρο του πρωταθλήματος, οι “πράσινοι” πέρασαν από το Παγκρήτιο στις 22.02.2026 κερδίζοντας με 2-0
Ο ΟΦΗ από την πλευρά του έχει συγκεντρώσει 28 πόντους και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα για τα playoffs 5-8 και να βρεθεί μόνος 6ος
O Παναθηναϊκός έχει απόψε την ευκαιρία να περάσει στην 4η θέση πάνω από τον Λεβαδειακό, τον οποίο και αντιμετωπίζει την Κυριακή στη Βοιωτία, και να πάρει προβάδισμα στη μάχη για τα playoffs
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).
Βοηθοί διαιτητή: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Βασίλης Μωυσιάδης (Γρεβενών).
4ος διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής).
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).
AVAR: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο.
Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι
Στον πάγκο του “τριφυλλιού” βρίσκονται οι Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς Γιάγκουσιτς.
Πραγματοποιώντας πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ο Ράφα Μπενίτεθ επαναφέρει στην 11άδα του Παναθηναϊκού τους Ίνγκασον, Μπακασέτα, Σάντσες, Ταμπόρδα και Τετέι
Το ματς δεν έγινε με τα υπόλοιπα της 1ης αγωνιστικής, αφού ο Παναθηναϊκός ήθελε να επικεντρωθεί στον ευρωπαϊκούς αγώνες που έδινε εκείνη την περίοδο, για είσοδο στη League Phase του Europa League και ζήτησε την αναβολή του
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εξ αναβολής αγώνα, Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, για την 1η αγωνιστική στη Super League