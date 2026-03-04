Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ live για την 1η αγωνιστική της Super League

Νίκη τετράδας ψάχνουν οι πράσινοι στη Λεωφόρο
Ο Τετέι
Super League
1η αγωνιστική
2 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Τετέι στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ για το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League με στόχο τη νίκη που θα του δώσει πλεονέκτημα για την τέταρτη θέση. Οι Κρητικοί θέλουν να πάρουν ρεβάνς για την ήττα με 2-0 στο Παγκρήτιο.

18:09 | 04.03.2026
15'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 2-0 με τον Ρενάτο Σάντσες
18:05 | 04.03.2026
7'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 1-0 με τον Γέντβαϊ

Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, κεφαλιά του Γέντβαϊ από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ

18:05 | 04.03.2026
4'

Σουτ του Νους από το ύψοε της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενους

18:02 | 04.03.2026

Πιέζει ψηλά το "τριφύλλι" - Ο ΟΦΗ προσπαθεί να 'χτίσει" επίθεση από την άμυνά του

18:00 | 04.03.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:00 | 04.03.2026

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Βασίλη Δανιήλ

Ο Βασίλης Δανιήλ
Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ, πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού
Η κηδεία του θα τελεστεί το μεσημέρι της Τετάρτης στην Καβάλα
17:54 | 04.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

17:48 | 04.03.2026

Σε 48 αγώνες στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο ΟΦΗ έχει πάρει μόλις 4 "διπλά"

17:47 | 04.03.2026

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ τίθενται αντιμέτωποι για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ημερών. Για το β' γύρο του πρωταθλήματος, οι “πράσινοι” πέρασαν από το Παγκρήτιο στις 22.02.2026 κερδίζοντας με 2-0

17:46 | 04.03.2026

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του έχει συγκεντρώσει 28 πόντους και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα για τα playoffs 5-8 και να βρεθεί μόνος 6ος

17:46 | 04.03.2026

O Παναθηναϊκός έχει απόψε την ευκαιρία να περάσει στην 4η θέση πάνω από τον Λεβαδειακό, τον οποίο και αντιμετωπίζει την Κυριακή στη Βοιωτία, και να πάρει προβάδισμα στη μάχη για τα playoffs

17:45 | 04.03.2026
17:43 | 04.03.2026

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

Βοηθοί διαιτητή: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Βασίλης Μωυσιάδης (Γρεβενών).

4ος διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής).

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

AVAR: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

17:42 | 04.03.2026

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο.

Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.

17:42 | 04.03.2026

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι

Στον πάγκο του “τριφυλλιού” βρίσκονται οι Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς Γιάγκουσιτς.

17:42 | 04.03.2026

Πραγματοποιώντας πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ο Ράφα Μπενίτεθ επαναφέρει στην 11άδα του Παναθηναϊκού τους Ίνγκασον, Μπακασέτα, Σάντσες, Ταμπόρδα και Τετέι

17:41 | 04.03.2026

Το ματς δεν έγινε με τα υπόλοιπα της 1ης αγωνιστικής, αφού ο Παναθηναϊκός ήθελε να επικεντρωθεί στον ευρωπαϊκούς αγώνες που έδινε εκείνη την περίοδο, για είσοδο στη League Phase του Europa League και ζήτησε την αναβολή του

17:40 | 04.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εξ αναβολής αγώνα, Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, για την 1η αγωνιστική στη Super League

17:40 | 04.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
