Παναθηναϊκός: Οι κορυφαίες στιγμές του Ματίας Λεσόρ τη σεζόν που μας πέρασε

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού στη φετινή κατάκτηση της Euroleague, με τους «πράσινους» να δημοσιεύουν ένα video με τις καλύτερες στιγμές του Γάλλου τη σεζόν που μας πέρασε.

Μάλιστα από τα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του Γάλλου με τους φίλους του Παναθηναϊκό και το χαρακτηριστικό σύνθημα «βουντού, βουντού».

