Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός πρόσφεραν σκορ και θέαμα στο πρώτο ημίχρονο του αιώνιου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Δημήτρη Πρίφτη έβγαλαν ορισμένες άκρως εντυπωσιακές φάσεις, με τους Παπαγιάννη, Γουάιτ και Μάρτιν να κατεδαφίζουν τις μπασκέτες.

Δείτε τα εντυπωσιακά καρφώματα του πρώτου ημιχρόνου στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός:

Okaro White finds the baseline to hammer it home!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/u8N8zr6DAe — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 23, 2021