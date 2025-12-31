Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Μένει εκτός ο Τάισον Γουόρντ για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο “αιώνιο” ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Τάισον Γουόρντ να εκτιμάται πια ότι δεν θα προλάβει να δώσει το “παρών” για τους Πειραιώτες.

Όντας εκτός τις τελευταίες εβδομάδες με οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου, ο Τάισον Γουόρντ “πάλεψε” για να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, αλλά φαίνεται πλέον ότι δεν θα καταφέρει να παίξει στο ντέρμπι της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να ρισκάρει ένα νέο τραυματισμό του Αμερικανού φόργουορντ και αφού ακόμη δεν έχει βρεθεί στο 100%, αναμένεται να “κοπεί” από τη 12άδα των Πειραιωτών στο Telecom Center Athens.