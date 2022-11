Γνωστές έγιναν από Γιοβάνοβιτς και Μίτσελ οι ενδεκάδες που θα “κατεβάσουν” τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της φετινής Super League 1, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καταλήγει στην 11άδα του ντέρμπι. Ο 60χρονος Σέρβος τεχνικός των «πράσινων» κατέβασε το ίδιο σχήμα που είχε επιλέξει και για το ματς απέναντι στον Βόλο.

Παναθηναϊκός: Μπρινιόλι – Σάντσες, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον και Χουάνκαρ – Ρούμπεν, Τσέριν, Μπερνάρ – Παλάσιος, Βέρμπιτς, Σπόραρ

Απ’ την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Μίτσελ επέλεξε ενδεκάδα με Την… αναμενόμενη ενδεκάδα με Χάμες, Μπιέλ και Μπακαμπού στην επίθεση.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Άβιλα, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Μπιέλ, Μασούρας και Μπακαμπού.

