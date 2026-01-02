Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τοποθετήθηκε η πολυθρόνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο Telekom Center Athens

Αναμένεται να δώσει το «παρών» στο ντέρμπι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην πολυθρόνα του ΟΑΚΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην πολυθρόνα του ΟΑΚΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (2/1/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναμένεται να δώσει το “παρών” στον αγώνα.

Παρότι δεν έχει βρεθεί ακόμη φέτος στο Telekom Center Athens, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την παρουσία του στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός της Euroleague και δίπλα στο παρκέ του γηπέδου έχει ήδη τοποθετηθεί η πολυθρόνα στην οποία συνηθίζει να κάθεται ο διοικητικός ηγέτης του “τριφυλλιού”.

Όλα δείχνουν έτσι, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάνει την πρώτη φετινή του εμφάνιση στο “σπίτι” της ομάδας του, δείχνοντας τη στήριξή του στην αναμέτρηση κόντρα στον “αιώνιο” αντίπαλο.

polythrona stolisgr

Φωτογραφία του πρακτορείου stolis.gr

