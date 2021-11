O Μάριο Χεζόνια επέστρεψε στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού και τα συναισθήματα των φιλάθλων των «πρασίνων» ήταν έντονα αλλά ανάμεικτα.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν έχουν ξεχάσει το δέσιμο του Μάριο Χεζόνια με την ομάδα, αλλά ούτε και το πως αποχώρησε το καλοκαίρι. Ο Κροάτης άσος της Ούνιξ επέστρεψε στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος και μπορεί να χειροκροτήθηκε αρχικά χλιαρά στην πρώτη εμφάνιση στο παρκέ για την προθέρμανση -όπου και άγγιξε το «τριφύλλι» στο παρκέ μπαίνοντας- αλλά όταν το ματς ξεκίνησε τα πράγματα άλλαξαν…

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» άρχισε να αποδοκιμάζει τον Χεζόνια σε κάθε του επαφή με την μπάλα, ενώ υπήρξε και η ανάλογη αντίδραση όταν αποσύρθηκε στον πάγκο, μετά το κακό ξεκίνημα, με το ΟΑΚΑ να παρουσιάζεται… διχασμένο με την περίπτωσή του.

Mario Hezonja gets booed in his return to OAKA. pic.twitter.com/1ABYIPb95v